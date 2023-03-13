Серова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Серовъ Алексей
Отец ребёнка: Серовъ Федоръ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Серовъ Федоръ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Серовъ Алексей
Отец ребёнка: Серовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Серовъ Илья
Отец ребёнка: Серовъ Федоръ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Серовъ Федоръ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Серовъ Евсей
Отец ребёнка: Серовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серовъ Федоръ