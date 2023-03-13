Серова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Серовъ Алексей

Отец ребёнка: Серовъ Федоръ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Серовъ Федоръ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Серовъ Алексей

Отец ребёнка: Серовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Серовъ Илья

Отец ребёнка: Серовъ Федоръ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Серовъ Федоръ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Серовъ Евсей

Отец ребёнка: Серовъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серовъ Федоръ

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