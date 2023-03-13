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Серовъ Алексей

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Серовъ Федоръ

Мать: Серова Марья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1769

Сын: Серовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Серовъ Евграфъ

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Серовъ Евсей

Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Авдотья Васильева