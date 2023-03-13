Серовъ Алексей
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Серовъ Федоръ
Мать: Серова Марья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1769
Сын: Серовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Серовъ Евграфъ
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Серовъ Евсей
Мать ребёнка: Серова Авдотья Васильева
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Авдотья Васильева