Серовъ Федоръ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Серовъ Яковъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1740
Сын: Серовъ Алексей
Мать ребёнка: Серова Марья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Серова Марья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Серовъ Алексей
Мать ребёнка: Серова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Серовъ Илья
Мать ребёнка: Серова Марья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Серова Марья Иванова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Серовъ Евсей
Мать ребёнка: Серова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Марья Иванова