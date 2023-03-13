Серовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серовъ Федоръ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Серовъ Яковъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1740

Сын: Серовъ Алексей

Мать ребёнка: Серова Марья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Серова Марья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Серовъ Алексей

Мать ребёнка: Серова Марья Иванова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Серовъ Илья

Мать ребёнка: Серова Марья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Серова Марья Иванова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Серовъ Евсей

Мать ребёнка: Серова Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Марья Иванова

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