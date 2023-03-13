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Моторинъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Моторинъ Абрамъ

Мать: Моторина Дарья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Моторина) Марья

Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Моторинъ Власъ

Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Моторинъ Иванъ

Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Моторинъ Тихонъ

Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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