Моторинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Моторинъ Абрамъ
Мать: Моторина Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моторина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Моторина) Марья
Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Моторинъ Власъ
Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Моторинъ Иванъ
Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Моторинъ Тихонъ
Мать ребёнка: Моторина Анна Иванова