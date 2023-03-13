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Моторина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Моторина) Марья

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Моторинъ Власъ

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Моторинъ Иванъ

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Моторинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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