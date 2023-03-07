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Моторинъ Семенъ

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Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Моторинъ Абрамъ

Мать: Моторина Дарья Петрова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Моторинъ Сидоръ

Мать ребёнка: Моторина Василиса

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Моторинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Моторина Василиса

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Моторина Василиса

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Василиса

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