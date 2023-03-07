Моторинъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Моторинъ Абрамъ
Мать: Моторина Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Моторинъ Сидоръ
Мать ребёнка: Моторина Василиса
Рождение ребёнка
1791
Сын: Моторинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Моторина Василиса
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Моторина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моторина Василиса