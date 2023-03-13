Моторина (Коюшкина) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторина (Коюшкина) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Коюшкинъ Алексей

Мать: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1789

Сын: Моторинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Моторинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Моторина) Настасья

Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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