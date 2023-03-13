Моторина (Коюшкина) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Коюшкинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моторинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Моторинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Моторинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Моторина) Настасья
Отец ребёнка: Моторинъ Семенъ