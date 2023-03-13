Коюшкинъ Алексей
Место рожденияОрловка
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Коюшкинъ Иванъ
Мать: $26
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Коюшкина) Ненила
Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина
Рождение ребёнка
1757
Сын: Коюшкинъ Афонасий
Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Моторина (Коюшкина) Василиса
Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коюшкинъ Зотъ
Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан