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Коюшкинъ Алексей

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Коюшкинъ Иванъ

Мать: $26

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Коюшкина) Ненила

Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Рождение ребёнка
1757

Сын: Коюшкинъ Афонасий

Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Моторина (Коюшкина) Василиса

Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коюшкинъ Зотъ

Мать ребёнка: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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