Коюшкинъ Афонасий
Место рожденияОрловка
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Коюшкинъ Алексей
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коюшкина Ирина Козмина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Коюшкина) Оксинья
Мать ребёнка: Коюшкина Ирина Козмина
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Коюшкина) Марья
Мать ребёнка: Коюшкина Ирина Козмина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коюшкинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Коюшкина Ирина Козмина