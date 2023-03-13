Коюшкинъ Афонасий 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коюшкинъ Афонасий

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Коюшкинъ Алексей

Мать: Коюшкина (Абрамова) Акулина

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коюшкина Ирина Козмина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Коюшкина) Оксинья

Мать ребёнка: Коюшкина Ирина Козмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Коюшкина) Марья

Мать ребёнка: Коюшкина Ирина Козмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Коюшкинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Коюшкина Ирина Козмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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