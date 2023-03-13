Коюшкина Ирина Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Коюшкинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Коюшкинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коюшкинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Коюшкинъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коюшкинъ Афонасий