Коюшкинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Савелий Ивановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коюшкина Ульяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $26
Рождение ребёнка
1733
Сын: Коюшкинъ Алексей
Мать ребёнка: $26
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коюшкинъ Семенъ
Мать ребёнка: $26
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Коюшкина) Марья
Мать ребёнка: Коюшкина Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Коюшкина) Пелагея
Мать ребёнка: Коюшкина Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коюшкинъ Емельянъ
Мать ребёнка: Коюшкина Ульяна Яковлева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан