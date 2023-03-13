Коюшкинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коюшкинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Савелий Ивановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коюшкина Ульяна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $26

Рождение ребёнка
1733

Сын: Коюшкинъ Алексей

Мать ребёнка: $26

Рождение ребёнка
1746

Сын: Коюшкинъ Семенъ

Мать ребёнка: $26

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Коюшкина) Марья

Мать ребёнка: Коюшкина Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Коюшкина) Пелагея

Мать ребёнка: Коюшкина Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коюшкинъ Емельянъ

Мать ребёнка: Коюшкина Ульяна Яковлева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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