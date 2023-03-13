Коюшкина Ульяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коюшкина Ульяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коюшкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Коюшкина) Марья

Отец ребёнка: Коюшкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Коюшкина) Пелагея

Отец ребёнка: Коюшкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Коюшкинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Коюшкинъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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