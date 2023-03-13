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(Коюшкина) Марья
(Коюшкина) Марья
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Коюшкинъ Иванъ
1710 г.р.
Мать
Коюшкина Ульяна Яковлева
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Коюшкинъ Иванъ
Мать:
Коюшкина Ульяна Яковлева
Орловка
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