(Коюшкина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коюшкина) Марья

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Рождение
1758

Отец: Коюшкинъ Иванъ

Мать: Коюшкина Ульяна Яковлева

Орловка