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Коюшкинъ Зотъ

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Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Коюшкинъ Алексей

Мать: Коюшкина Акулина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Коюшкинъ Макаръ

Мать ребёнка: Коюшкина Авдотья Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Коюшкина Авдотья Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фиона

Мать ребёнка: Коюшкина Авдотья Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коюшкина Авдотья Алексеева

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