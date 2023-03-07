Коюшкинъ Зотъ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Коюшкинъ Алексей
Мать: Коюшкина Акулина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коюшкинъ Макаръ
Мать ребёнка: Коюшкина Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Коюшкина Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фиона
Мать ребёнка: Коюшкина Авдотья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно