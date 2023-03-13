Коюшкина Авдотья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коюшкина Авдотья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коюшкинъ Макаръ

Отец ребёнка: Коюшкинъ Зотъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Коюшкинъ Зотъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Коюшкинъ Зотъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коюшкинъ Зотъ

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