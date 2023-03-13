Коюшкина Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коюшкинъ Макаръ
Отец ребёнка: Коюшкинъ Зотъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Коюшкинъ Зотъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Коюшкинъ Зотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коюшкинъ Зотъ