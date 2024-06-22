Корзюк Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзюк Петр Иванович
Мать ребёнка: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна
Бракосочетание
08.05.1922
Николаевский участок
Рождение ребёнка
12.11.1922
Дочь: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна
Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/147
Смерть
1973