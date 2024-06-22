Корзюк Иван Петрович 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Корзюк Петр Евстафьевич

Мать: Корзюк Стефанида Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзюк Петр Иванович

Мать ребёнка: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна

Бракосочетание
08.05.1922

Жена: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна

Николаевский участок
Рождение ребёнка
12.11.1922

Дочь: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/147
Смерть
1973

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