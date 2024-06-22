Корзюк Петр Евстафьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк Петр Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вышла Замуж За Слепого Сына Большого Начальника В Иркутске (Корзюк) Была Слепая

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Рождение ребёнка
20.01.1900

Сын: Корзюк Антон Петрович

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Белорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево
Рождение ребёнка
1903

Сын: Корзюк Иван Петрович

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1914

Сын: Корзюк Константин Петрович

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Рождение ребёнка
22.02.1912

Дочь: (Корзюк) Елена Петровна

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/221
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Корзюк Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Село Ивановка, Усольский район
Рождение ребёнка
01.03.1916

Дочь: Иванько (Корзюк) Атонина Петровна

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Николаевский участок
Смерть
1917
Рождение ребёнка
14.02.1918

Дочь: Левченко (Корзюк) Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/23

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