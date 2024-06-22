Корзюк Петр Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1900
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Белорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево
Рождение ребёнка
1903
Сын: Корзюк Иван Петрович
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1914
Сын: Корзюк Константин Петрович
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Рождение ребёнка
22.02.1912
Дочь: (Корзюк) Елена Петровна
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/221
Рождение ребёнка
20.01.1914
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Село Ивановка, Усольский район
Рождение ребёнка
01.03.1916
Дочь: Иванько (Корзюк) Атонина Петровна
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Николаевский участок
Смерть
1917
Рождение ребёнка
14.02.1918
Дочь: Левченко (Корзюк) Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Корзюк Стефанида Денисовна
Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/23