Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна 12.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Место рождения

Николаевский участок

Дата рождения

12.11.1922

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Место
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Рождение
12.11.1922

Отец: Корзюк Иван Петрович

Мать: Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/147
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркин Валентин Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркин Валентин Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буркин Валентин Ерофеевич

Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Буркин Игорь

Отец ребёнка: Буркин Валентин Ерофеевич

Смерть
1956
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Причина смерти: При родах пятого ребенка (ребенок не выжил)

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