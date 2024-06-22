Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна
Место рожденияНиколаевский участок
Дата рождения12.11.1922
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922
Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/147
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1954
Сын: Буркин Игорь
Отец ребёнка: Буркин Валентин Ерофеевич
Смерть
1956
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Причина смерти: При родах пятого ребенка (ребенок не выжил)