Буркин Валентин Ерофеевич 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буркин Валентин Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1954

Сын: Буркин Игорь

Мать ребёнка: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Смерть
1967

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