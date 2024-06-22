Буркин Валентин Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1954
Сын: Буркин Игорь
Мать ребёнка: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна
Смерть
1967