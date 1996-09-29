Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1901
Дата смерти29.09.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзюк Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзюк Петр Иванович
Отец ребёнка: Корзюк Иван Петрович
Бракосочетание
08.05.1922
Муж: Корзюк Иван Петрович
Николаевский участок
Рождение ребёнка
12.11.1922
Дочь: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Корзюк Иван Петрович
Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/147
Смерть
29.09.1996
Ангарск, Ангарское, Иркутская область