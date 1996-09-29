Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна 17.12.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк (Пушкина) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1901

Дата смерти

29.09.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзюк Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзюк Петр Иванович

Отец ребёнка: Корзюк Иван Петрович

Бракосочетание
08.05.1922

Муж: Корзюк Иван Петрович

Николаевский участок
Рождение ребёнка
12.11.1922

Дочь: Буркина (Корзюк) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Корзюк Иван Петрович

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/147
Смерть
29.09.1996
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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