Корзюк Стефанида Денисовна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк Стефанида Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

06.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вышла Замуж За Слепого Сына Большого Начальника В Иркутске (Корзюк) Была Слепая

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Рождение ребёнка
20.01.1900

Сын: Корзюк Антон Петрович

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Белорусская ССР, Минская обл., Игуменский р-н, с. Малычево
Рождение ребёнка
1903

Сын: Корзюк Иван Петрович

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1914

Сын: Корзюк Константин Петрович

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Рождение ребёнка
22.02.1912

Дочь: (Корзюк) Елена Петровна

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/221
Рождение ребёнка
20.01.1914

Сын: Корзюк Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Село Ивановка, Усольский район
Рождение ребёнка
01.03.1916

Дочь: Иванько (Корзюк) Атонина Петровна

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Николаевский участок
Рождение ребёнка
14.02.1918

Дочь: Левченко (Корзюк) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Корзюк Петр Евстафьевич

Николаевский участок
https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/23
Смерть
06.03.1921
Николаевский участок
Причина смерти: Эклампсия? | https://yandex.ru/archive/catalog/b402ecbf-f6e3-4598-9c1e-9b60c0e55bfd/126

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