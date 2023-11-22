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Боровской Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1936

Дата смерти

19.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1936

Отец: Боровской Николай Васильевич

Мать: Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1959

Сын: Боровской Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Боровская Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Боровская - Владимировна

Мать ребёнка: Боровская Галина Михайловна

Рождение ребёнка
09.07.1963

Дочь: Голубенко - Боровская Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Боровская Галина Михайловна

Смерть
19.11.1993
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