Боровской Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1936
Дата смерти19.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1936
Рождение ребёнка
16.10.1959
Сын: Боровской Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Боровская Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Боровская - Владимировна
Мать ребёнка: Боровская Галина Михайловна
Рождение ребёнка
09.07.1963
Дочь: Голубенко - Боровская Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Боровская Галина Михайловна
Смерть
19.11.1993