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Боровской Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1906

Дата смерти

07.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1906

Отец: Боровской Василий

Мать: -

Рождение ребёнка
25.04.1936

Сын: Боровской Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1938

Сын: Боровской Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1941

Дочь: Боровская - Темченко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна

Смерть
07.05.1983
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