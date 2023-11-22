Боровской Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1906
Дата смерти07.05.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1906
Отец: Боровской Василий
Мать: -
Рождение ребёнка
25.04.1936
Сын: Боровской Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1938
Сын: Боровской Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
27.06.1941
Смерть
07.05.1983