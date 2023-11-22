Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1907
Дата смерти25.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907
Отец: Звягинцев Михаил
Рождение ребёнка
25.04.1936
Сын: Боровской Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Боровской Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1938
Сын: Боровской Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Боровской Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1941
Дочь: Боровская - Темченко Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Боровской Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: мальчик
Отец ребёнка: Воротынцев -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: мальчик
Отец ребёнка: Воротынцев -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воротынцев -
Смерть
25.04.1987