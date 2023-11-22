Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровская - Звягинцева Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1907

Дата смерти

25.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907

Отец: Звягинцев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1936

Сын: Боровской Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Боровской Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1938

Сын: Боровской Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Боровской Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1941

Дочь: Боровская - Темченко Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Боровской Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: мальчик

Отец ребёнка: Воротынцев -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: мальчик

Отец ребёнка: Воротынцев -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротынцев -

Смерть
25.04.1987
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