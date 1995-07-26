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Боровская Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1937

Дата смерти

26.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937

Отец: Боровских Михаил Иванович

Мать: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1959

Сын: Боровской Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Боровской Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Боровская - Владимировна

Отец ребёнка: Боровской Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1963

Дочь: Голубенко - Боровская Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Боровской Владимир Николаевич

Смерть
26.07.1995
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