Боровская Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1937
Дата смерти26.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937
Рождение ребёнка
16.10.1959
Сын: Боровской Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Боровской Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Боровская - Владимировна
Отец ребёнка: Боровской Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1963
Дочь: Голубенко - Боровская Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Боровской Владимир Николаевич
Смерть
26.07.1995