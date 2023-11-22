Боровской Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровской Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959

Отец: Боровской Владимир Николаевич

Мать: Боровская Галина Михайловна

Рождение ребёнка
17.07.1986

Дочь: Боровская Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
11.06.1989

Дочь: Хняч - Боровская Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Денис Сергеевич

Мать ребёнка: -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

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