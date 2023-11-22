Боровской Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1959
Рождение ребёнка
17.07.1986
Дочь: Боровская Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
11.06.1989
Дочь: Хняч - Боровская Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Денис Сергеевич
Мать ребёнка: -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина