Матрона Никоновна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Никон Михеевич
Мать: Дарья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фекла Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Упоминание
1782
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#339
Рождение ребёнка
1787
Сын: Игнатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Лука Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712 об.
Смерть
До 1825