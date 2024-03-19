Матрона Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Никоновна

Матрона Никоновна

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Никон Михеевич

Мать: Дарья Якимовна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузьма Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Фекла Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#339
Рождение ребёнка
1787

Сын: Игнатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Лука Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1794
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1807
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712 об.
Смерть
До 1825
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.