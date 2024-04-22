Игнатий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Афанасий Иванович
Мать: Матрона Никоновна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712 об.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Степанида Игнатьевна
Мать ребёнка: Татьяна Е.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Олимпиада Игнатьевна
Мать ребёнка: Татьяна Е.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Татьяна Е.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Игнатьевна
Мать ребёнка: Татьяна Е.
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Е.
Смерть
1834
Упоминается в ревизской сказке 1834 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#671