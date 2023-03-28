деревня Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Родюкино

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении от крестьянина дер. Редюкина Боровецкой волости Вологодского уезда А. Мохунова 105 рублей на выкуп 1 3/8 душевых наделов по волости. 1892–1893 гг. // Г Показать все
Дело по прошению доверенного крестьян Боровецкой волости д. Радюкино крестьянина Павла мокшеева об отобрании земли от крестьян той же деревни Трофима Фирсова, Андрея Васи Показать все
Дело о поступлении в Вологодское казначейство особого взноса от агента общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Попова за отчуждаемый участок земли под Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
93Родюкино, д. вл.при пруде и колодце.2520205768

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Боровецкая волость
68. Родюкина, деревня бывшая владельческая, при пруде, дворов 23, жителей 105, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
5139РодюкиноБекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи303338476

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Радюкино2463240деревняРусские306479143

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Радюкино (шк. I ст.) 3973деревняЗимнее: 5,5 км. Летнее: —.Зимнее: 11,5 км. Летнее: —.Зимнее: 30,5 км. Летнее: —.3730

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35585Родюкинодеревня59°26'с.ш.40°03'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448190д Родюкинодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.