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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о поступлении от крестьянина дер. Редюкина Боровецкой волости Вологодского уезда А. Мохунова 105 рублей на выкуп 1 3/8 душевых наделов по волости. 1892–1893 гг. // Г Показать все
Дело по прошению доверенного крестьян Боровецкой волости д. Радюкино крестьянина Павла мокшеева об отобрании земли от крестьян той же деревни Трофима Фирсова, Андрея Васи Показать все
Дело о поступлении в Вологодское казначейство особого взноса от агента общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Попова за отчуждаемый участок земли под Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
93Родюкино, д. вл.при пруде и колодце.2520205768
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
68. Родюкина, деревня бывшая владельческая, при пруде, дворов 23, жителей 105, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5139РодюкиноБекреневское.Воскресенскийбывшие помещичьи303338476
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Радюкино2463240деревняРусские306479143
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Радюкино (шк. I ст.) 3973деревняЗимнее: 5,5 км. Летнее: —.Зимнее: 11,5 км. Летнее: —.Зимнее: 30,5 км. Летнее: —.3730
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35585Родюкинодеревня59°26'с.ш.40°03'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448190д Родюкинодеревня