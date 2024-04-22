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Лука Афанасьевич

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Афанасий Иванович

Мать: Матрона Никоновна

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1794
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Упоминание
1807
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712 об.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#868
Упоминание
1825
Не упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#868
Смерть
До 1829
Упоминается в ревизской сказке 1834 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#671
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