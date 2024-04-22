Лука Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Афанасий Иванович
Мать: Матрона Никоновна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712 об.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Лукинична
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#868
Упоминание
1825
Не упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#868
Смерть
До 1829
Упоминается в ревизской сказке 1834 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#671