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Баширов Рустямбек Хайдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

06.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Баширов Хайдар

Мать: Баширова Зухра

Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Баширов Узбек Рустямович (Рустямбеков)

Мать ребёнка: Баширова Сазида Шагисултановна

Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1928

Дочь: Левченко Химия Рустямбековна

Мать ребёнка: Баширова Сазида Шагисултановна

Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова Наиля Рустямбековна

Мать ребёнка: Баширова Сазида Шагисултановна

Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Сазида Шагисултановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашшафутдинова Бибихожар

Смерть
06.01.1957
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