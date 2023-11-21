Баширов Рустямбек Хайдарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти06.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Баширов Хайдар
Мать: Баширова Зухра
Рождение ребёнка
01.05.1925
Сын: Баширов Узбек Рустямович (Рустямбеков)
Мать ребёнка: Баширова Сазида Шагисултановна
Рождение ребёнка
12.09.1928
Дочь: Левченко Химия Рустямбековна
Мать ребёнка: Баширова Сазида Шагисултановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова Наиля Рустямбековна
Мать ребёнка: Баширова Сазида Шагисултановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашшафутдинова Бибихожар
Смерть
06.01.1957