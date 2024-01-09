Баширов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширов Хайдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Баширов Рустямбек Хайдарович

Мать ребёнка: Баширова Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова Тескере

Мать ребёнка: Баширова Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Карам

Мать ребёнка: Баширова Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баширова Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Сарах

Мать ребёнка: Баширова Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова Ркая

Мать ребёнка: Баширова Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Шайбак

Мать ребёнка: Баширова Зухра

Смерть
1934
Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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