Баширов Хайдар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Баширов Рустямбек Хайдарович
Мать ребёнка: Баширова Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова Тескере
Мать ребёнка: Баширова Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Карам
Мать ребёнка: Баширова Зухра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баширова Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Сарах
Мать ребёнка: Баширова Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова Ркая
Мать ребёнка: Баширова Зухра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Шайбак
Мать ребёнка: Баширова Зухра
Смерть
1934
Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан