Баширова Зухра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Баширов Рустямбек Хайдарович
Отец ребёнка: Баширов Хайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова Тескере
Отец ребёнка: Баширов Хайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова Ркая
Отец ребёнка: Баширов Хайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Шайбак
Отец ребёнка: Баширов Хайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Сарах
Отец ребёнка: Баширов Хайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Карам
Отец ребёнка: Баширов Хайдар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баширов Хайдар
Смерть
1941