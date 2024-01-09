Баширова Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова Зухра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Баширов Рустямбек Хайдарович

Отец ребёнка: Баширов Хайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова Тескере

Отец ребёнка: Баширов Хайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова Ркая

Отец ребёнка: Баширов Хайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Шайбак

Отец ребёнка: Баширов Хайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Сарах

Отец ребёнка: Баширов Хайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Карам

Отец ребёнка: Баширов Хайдар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Хайдар

Смерть
1941
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