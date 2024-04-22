Баширова (Кашафутдинова) Сазида Шагисултановна
Место рождения
Дата рождения26.08.1898
Дата смерти21.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1898
Отец: Кашшафутдинов Шагисултан
Мать: Кашшафутдинова Бибихожар
Рождение ребёнка
01.05.1925
Сын: Баширов Узбек Рустямович (Рустямбеков)
Отец ребёнка: Баширов Рустямбек Хайдарович
Рождение ребёнка
12.09.1928
Дочь: Левченко Химия Рустямбековна
Отец ребёнка: Баширов Рустямбек Хайдарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баширова Наиля Рустямбековна
Отец ребёнка: Баширов Рустямбек Хайдарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1971