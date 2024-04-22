Баширова (Кашафутдинова) Сазида Шагисултановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова (Кашафутдинова) Сазида Шагисултановна

Место рождения

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.08.1898

Дата смерти

21.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1898

Отец: Кашшафутдинов Шагисултан

Мать: Кашшафутдинова Бибихожар

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1925

Сын: Баширов Узбек Рустямович (Рустямбеков)

Отец ребёнка: Баширов Рустямбек Хайдарович

Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1928

Дочь: Левченко Химия Рустямбековна

Отец ребёнка: Баширов Рустямбек Хайдарович

Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баширова Наиля Рустямбековна

Отец ребёнка: Баширов Рустямбек Хайдарович

Какрыбашево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Рустямбек Хайдарович

Смерть
21.10.1971
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