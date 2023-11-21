Кашшафутдинова Бибихожар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1898
Дочь: Баширова Сазида Шагисултановна
Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашшафутдинов неизвестно (??) сын 1 Шагисултанович
Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашшафутдинова Тайба Шагисултановна
Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашшафутдинова Фатыйма Шагисултановна
Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашшафутдинова Мухарана Шагисултановна
Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашшафутдинов неизвестно (??) сын 2 шагисултанович
Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965