Кашшафутдинова Бибихожар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашшафутдинова Бибихожар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1898

Дочь: Баширова Сазида Шагисултановна

Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Рустямбек Хайдарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашшафутдинов неизвестно (??) сын 1 Шагисултанович

Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашшафутдинова Тайба Шагисултановна

Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашшафутдинова Фатыйма Шагисултановна

Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашшафутдинова Мухарана Шагисултановна

Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан

Новоарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашшафутдинов неизвестно (??) сын 2 шагисултанович

Отец ребёнка: Кашшафутдинов Шагисултан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашшафутдинов Шагисултан

Смерть
1965
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