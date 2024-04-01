Wagner (Bruch) Amalia
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1909
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909
Отец: Bruch Яков
Мать: Bruch (Stieben) Ева
Рождение ребёнка
30.06.1929
Дочь: Шнар (Wagner) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 25.04.1932
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1938
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Рождение ребёнка
13.11.1942
Сын: Wagner Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Рождение ребёнка
30.09.1946
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1949
Дочь: Frikkel (Wagner) Valentina
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Рождение ребёнка
20.08.1956
Дочь: Rusch (Wagner) Lilya
Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич
Смерть
Около 1992
Похороны
Неизвестно