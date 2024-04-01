Wagner (Bruch) Amalia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wagner (Bruch) Amalia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1909

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1909

Отец: Bruch Яков

Мать: Bruch (Stieben) Ева

Рождение ребёнка
30.06.1929

Дочь: Шнар (Wagner) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 25.04.1932

Сын: Wagner Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Рождение ребёнка
05.10.1938

Сын: Wagner Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Рождение ребёнка
13.11.1942

Сын: Wagner Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Рождение ребёнка
30.09.1946

Сын: Вагнер Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Рождение ребёнка
17.02.1949

Дочь: Frikkel (Wagner) Valentina

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Рождение ребёнка
20.08.1956

Дочь: Rusch (Wagner) Lilya

Отец ребёнка: Wagner Friedrich Яковлевич

Смерть
Около 1992
Похороны
Неизвестно

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