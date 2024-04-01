Шнар (Wagner) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнар (Wagner) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1929

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1929

Отец: Wagner Friedrich Яковлевич

Мать: Wagner (Bruch) Amalia

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947

Сын: Шнар Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Сын: Шнар Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Шнар) Лилия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Шнар) Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1956

Сын: Шнар Яков

Отец ребёнка: не указан

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