Шнар (Wagner) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1929
Отец: Wagner Friedrich Яковлевич
Мать: Wagner (Bruch) Amalia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шнар Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Сын: Шнар Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Шнар) Лилия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Шнар) Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шнар Яков
Отец ребёнка: не указан