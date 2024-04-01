Wagner Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWagner Иван Фёдорович

Wagner Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938

Отец: Wagner Friedrich Яковлевич

Мать: Wagner (Bruch) Amalia

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Wagner) Лилия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1960

Дочь: (Wagner) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1962

Сын: Wagner Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1964

Сын: Wagner Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1966

Сын: Wagner Владимир

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.