Wagner Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1938
Отец: Wagner Friedrich Яковлевич
Мать: Wagner (Bruch) Amalia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Wagner) Лилия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1960
Дочь: (Wagner) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1962
Сын: Wagner Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1964
Сын: Wagner Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1966
Сын: Wagner Владимир
Мать ребёнка: не указана