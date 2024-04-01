Bruch (Stieben) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bruch (Stieben) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Wagner (Bruch) Amalia

Отец ребёнка: Bruch Яков

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Bruch) Елизавета

Отец ребёнка: Bruch Яков

Рождение ребёнка
1916

Сын: Bruch Andrey

Отец ребёнка: Bruch Яков

Рождение ребёнка
1918

Сын: Bruch Иван

Отец ребёнка: Bruch Яков

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