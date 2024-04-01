Bruch (Stieben) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Wagner (Bruch) Amalia
Отец ребёнка: Bruch Яков
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Bruch) Елизавета
Отец ребёнка: Bruch Яков
Рождение ребёнка
1916
Сын: Bruch Andrey
Отец ребёнка: Bruch Яков
Рождение ребёнка
1918
Сын: Bruch Иван
Отец ребёнка: Bruch Яков