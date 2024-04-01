Rusch (Wagner) Lilya
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1956
Отец: Wagner Friedrich Яковлевич
Мать: Wagner (Bruch) Amalia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rusch Olga
Отец ребёнка: Rusch Nikolai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rusch Friedrich
Отец ребёнка: Rusch Nikolai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rusch Ilya
Отец ребёнка: Rusch Nikolai
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь: Rusch Julia
Отец ребёнка: Rusch Nikolai