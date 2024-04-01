Rusch (Wagner) Lilya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rusch (Wagner) Lilya

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1956

Отец: Wagner Friedrich Яковлевич

Мать: Wagner (Bruch) Amalia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rusch Olga

Отец ребёнка: Rusch Nikolai

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rusch Friedrich

Отец ребёнка: Rusch Nikolai

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rusch Ilya

Отец ребёнка: Rusch Nikolai

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Rusch Julia

Отец ребёнка: Rusch Nikolai

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