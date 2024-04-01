Rusch Nikolai
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rusch Olga
Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rusch Friedrich
Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rusch Ilya
Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya
Рождение ребёнка
11.11.1987
Дочь: Rusch Julia
Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya
Смерть
Около 1999