Rusch Nikolai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rusch Nikolai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rusch Olga

Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rusch Friedrich

Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rusch Ilya

Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya

Рождение ребёнка
11.11.1987

Дочь: Rusch Julia

Мать ребёнка: Rusch (Wagner) Lilya

Смерть
Около 1999

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