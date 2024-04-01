Rusch Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rusch Olga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Rusch Nikolai

Мать: Rusch (Wagner) Lilya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rusch) Adelina

Отец ребёнка: Rusch Sergej

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rusch Christina

Отец ребёнка: Rusch Sergej

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rusch Inna

Отец ребёнка: Rusch Sergej

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rusch Arthur

Отец ребёнка: Rusch Sergej

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