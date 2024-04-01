Rusch Olga
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Rusch Nikolai
Мать: Rusch (Wagner) Lilya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Rusch) Adelina
Отец ребёнка: Rusch Sergej
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rusch Christina
Отец ребёнка: Rusch Sergej
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rusch Inna
Отец ребёнка: Rusch Sergej
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rusch Arthur
Отец ребёнка: Rusch Sergej