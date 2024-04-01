Rusch Sergej — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rusch Sergej

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rusch) Adelina

Мать ребёнка: Rusch Olga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rusch Christina

Мать ребёнка: Rusch Olga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rusch Inna

Мать ребёнка: Rusch Olga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Rusch Arthur

Мать ребёнка: Rusch Olga

Работа или профессия
Неизвестно

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