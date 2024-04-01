Rusch Sergej
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Rusch) Adelina
Мать ребёнка: Rusch Olga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rusch Christina
Мать ребёнка: Rusch Olga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rusch Inna
Мать ребёнка: Rusch Olga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Rusch Arthur
Мать ребёнка: Rusch Olga
Работа или профессия
Неизвестно