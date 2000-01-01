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Чередов Алексей Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Чередов Дементий Петров

Мать: Чередова Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Надежда Алексеева

Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евгения Алексеева

Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Алёна Николаева

Смерть
1846
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