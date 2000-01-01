Чередов Алексей Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Чередов Дементий Петров
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Надежда Алексеева
Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евгения Алексеева
Мать ребёнка: Чередова Алёна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Алёна Николаева
Смерть
1846