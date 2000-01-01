Чередова Алёна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно