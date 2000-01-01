Чередова Алёна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Алёна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Чередов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Чередов Алексей Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Алексей Дементьев

Смерть
Неизвестно
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