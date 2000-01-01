Чередов Николай Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Агафья Николаева
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Чередов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857