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Чередов Николай Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Чередов Алексей Дементьев

Мать: Чередова Алёна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Агафья Николаева

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Михаил Николаев

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Чередова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Елена Константиновна

Смерть
1857
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