Чередова Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Агафья Николаева

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Николай Алексеев

Смерть
Неизвестно
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