Чередова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Агафья Николаева
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Чередов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чередов Николай Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно