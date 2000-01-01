Чередов Дементий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Чередов Пётр Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чередов Алексей Дементьев
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Дементьева
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1806