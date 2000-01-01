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Чередов Дементий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Чередов Пётр Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чередов Фёдор Дементьев

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Алексей Дементьев

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Михаил Дементьев

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Дементьева

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Иванова

Смерть
1806
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