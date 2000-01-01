Чередова Аграфена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Аграфена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чередов Фёдор Дементьев

Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Алексей Дементьев

Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Михаил Дементьев

Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Дементьева

Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Дементий Петров

Смерть
Неизвестно
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