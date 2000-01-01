Чередова Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чередов Алексей Дементьев
Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Дементьева
Отец ребёнка: Чередов Дементий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно