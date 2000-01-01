Чередов Михаил Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти?.07.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Чередов Дементий Петров
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Яковлева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1840