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Чередов Михаил Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

?.07.1840

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Чередов Дементий Петров

Мать: Чередова Аграфена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чередов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Яковлева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Яковлева

Смерть
?.07.1840
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